Calciomercato Milan, Loftus-Cheek in Premier? Romano svela: “Già iniziati i dialoghi per il rinnovo”

Mercato Milan, Aston Villa su Loftus-Cheek: ecco le ultime da Romano
L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato della possibile uscita di Loftus-Cheek, mezzala del Milan nel mirino dell'Aston Villa. Ecco le sue parole
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Loftus-Cheek

Dopo questo innesto offensivo il mercato in entrata del Milan si è calmato, con semplici voci riguardanti un possibile nuovo difensore. Nelle ultime settimane, infatti, sono state più le voci che riguardavano possibili uscite rispetto alle entrate. Basti ricordare il forte interesse del Fenerbahce per Christopher Nkunku, quello del Galatasaray per Youssouf Fofana e anche quello della Lazio per Ruben Loftus-Cheek. Proprio quest'ultimo, nelle ultime ore è al centro di voci di mercato sull'interesse dell'Aston Villa.

A proposito di questo interesse dalla squadra di Birmingham, ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco, dunque, le sue parole.

"Ci risulta che l'Aston Villa sia in contatto con i procuratori di Loftus-Cheek. Ancora non c'è offerta al Milan e non si è ancora parlato del tipo di operazione, se in prestito oppure a titolo definitivo. C'è stata una chiamata tra i due club dopo che si è fatto male Kamara, centrocampista dell'Aston Villa fondamentale per Emery. L'idea dell'Aston Villa è quindi quello di aggiungere un centrocampista. Uno dei nomi è Loftus-Cheek, che ha già iniziato dei dialoghi per rinnovare il contratto col Milan. Vediamo se queste chiamate diventeranno proposta. Ora siamo ad una fase iniziale".

