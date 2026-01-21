Mercato Milan, Aston Villa su Loftus-Cheek: ecco le ultime da Romano

"Ci risulta che l'Aston Villa sia in contatto con i procuratori di Loftus-Cheek. Ancora non c'è offerta al Milan e non si è ancora parlato del tipo di operazione, se in prestito oppure a titolo definitivo. C'è stata una chiamata tra i due club dopo che si è fatto male Kamara, centrocampista dell'Aston Villa fondamentale per Emery. L'idea dell'Aston Villa è quindi quello di aggiungere un centrocampista. Uno dei nomi è Loftus-Cheek, che ha già iniziato dei dialoghi per rinnovare il contratto col Milan. Vediamo se queste chiamate diventeranno proposta. Ora siamo ad una fase iniziale".