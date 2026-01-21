Mercato Milan, Aston Villa su Loftus-Cheek: ecco le ultime da Romano

A proposito di questo interesse dalla squadra di Birmingham, ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. Ecco, dunque, le sue parole.
"Ci risulta che l'Aston Villa sia in contatto con i procuratori di Loftus-Cheek. Ancora non c'è offerta al Milan e non si è ancora parlato del tipo di operazione, se in prestito oppure a titolo definitivo. C'è stata una chiamata tra i due club dopo che si è fatto male Kamara, centrocampista dell'Aston Villa fondamentale per Emery. L'idea dell'Aston Villa è quindi quello di aggiungere un centrocampista. Uno dei nomi è Loftus-Cheek, che ha già iniziato dei dialoghi per rinnovare il contratto col Milan. Vediamo se queste chiamate diventeranno proposta. Ora siamo ad una fase iniziale".
