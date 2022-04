Mercato Milan – Asensio grande obiettivo, ma c’è un nodo da sciogliere

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Marco Asensio è il primo grande obiettivo del Milan, ma c'è un nodo da sciogliere

Marco Asensio è il vero, grande obiettivo del Milan. E' questo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali i rossoneri farebbero sul serio per tentare di acquistare il calciatore spagnolo. Lo stesso Asensio sarebbe stuzzicato dall'idea di trasferirsi nel club di via Aldo Rossi ad un anno dalla scadenza del suo contratto che lo lega al Real Madrid. Sarebbe un grande acquisto per il Milan che, in questo modo, alzerebbe e non poco il valore della rosa, con Stefano Pioli che avrebbe dato il suo benestare per tentare il colpaccio.