Marchetti: “Thiaw, lo Schalke 04 chiede tra gli 8 e i 10 milioni di euro”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile acquisto di Thiaw da parte del Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato del calciomercato del Milan. Queste le sue parole: "Quello di Lazetic potrebbe non essere l'ultimo acquisto. Per la difesa l'ultimo nome è quello di Malick Thiaw, classe 2001 dello Schalke 04, con Maxime Esteve del Montpellier che rimane sullo sfondo. La richiesta dello Schalke 04, però, è alta: tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Un elemento di difficoltà per il Milan, che si aggiunge alla concorrenza del Liverpool". Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.