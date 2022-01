Marchetti: “Il Milan vuole investire dei soldi su giocatori per il futuro”

Luca Marchetti, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili movimenti in entrata del Milan per la prossima estate

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato dei possibili colpi in estate del Milan. Queste le sue parole. "Il Milan ha a disposizione dei soldi ma magari per alcuni obiettivi, come possono essere Botman o Renato Sanches, deve giocare di strategia anche con i tempi. Per questo ha tentato l'assalto a Renato Sanches alla fine, se vai a fare un'offerta oggi ad un giocatore giovane e importante la concorrenza è tanta e rischi un'asta che il Milan oggi non può permettersi. Il Milan ha provato fino alla fine in virtù dei buoni rapporti con il Lille ma non è che non abbia i soldi, vuole investirli su giocatori su cui ha la profonda convinzione che possano essere importanti adesso e per il futuro". Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.