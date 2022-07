Marchetti: “De Ketelaere rispecchia il principio del mercato del Milan”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha parlato dei movimenti di mercato del Milan. In particolar modo, il giornalista si è soffermato su Charles De Ketelaere, obiettivo dei rossoneri per rinforzare il reparto avanzato. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi il Milan è concentrato su De Ketelaere. Oggi Ziyech, pur essendo un giocatore ritenuto molto importante dal Milan, in questo momento è tra le trattative 'da parte'. Il Milan, da quello che abbiamo capito noi, farà un giocatore in quella zona di campo".