La Lazio potrebbe puntare sull'attacco rossonero dello scorso anno. Uno dei grandi limiti della passata stagione è stato proprio il ruolo della prima punta: Niclas Fullkrug e Santiago Gimenez, i due attaccanti di ruolo, sono partiti quasi sempre dalla panchina in uno schema di gioco che prevedeva addirittura due punte in campo. Allegri ha spesso preferito ai due Pulisic e Leao, adattati in un ruolo diverso dal proprio, piuttosto che puntare sul tedesco arrivato a gennaio sul messicano rientrato solo nel finale di stagione dal proprio infortunio. Il Milan è poi ripartito, andato avanti, ingaggiando Gonçalo Ramos e puntando fortemente sui giovani rossoneri come alternative.

Un nuovo inizio in Serie A?

Santiago Gimenez , approdato al Milan un anno e mezzo fa, ha ampiamente deluso le aspettative, finendo ai margini del progetto tecnico rossonero. Nella stagione appena conclusa, tornato dall'infortunio, ha messo a referto solamente 1 rete in 18 presenze: troppo lontano dai numeri fatti registrare in Eredivisie con il Feyenoord (65 gol in 105 presenze) che avevano convinto i rossoneri a puntare su di lui. Per il Milan, però, non si tratta di un giocatore su cui fare troppi sconti: la cessione è l'opzione preferita dal Club meneghino, ma l'intenzione sarebbe quella di cedere il messicano a titolo definitivo. La Lazio, invece, potrebbe portare a termine l'operazione solo se i rossoneri aprissero al prestito gratuito: il Milan vuole cederlo e in biancoceleste Giménez, ritrovando spazio per esprimersi, potrebbe rilanciarsi.

, approdato al Milan un anno e mezzo fa, ha ampiamente deluso le aspettative, finendo ai margini del progetto tecnico rossonero. Nella stagione appena conclusa, tornato dall'infortunio, ha messo a referto solamente 1 rete in 18 presenze: troppo lontano dai numeri fatti registrare in Eredivisie con il Feyenoord (65 gol in 105 presenze) che avevano convinto i rossoneri a puntare su di lui. Per il Milan, però, non si tratta di un giocatore su cui fare troppi sconti: la cessione è l'opzione preferita dal Club meneghino, ma l'intenzione sarebbe quella di cedere il messicano a titolo definitivo. La Lazio, invece, potrebbe portare a termine l'operazione solo se i rossoneri aprissero al prestito gratuito: il Milan vuole cederlo e in biancoceleste Giménez, ritrovando spazio per esprimersi, potrebbe rilanciarsi. L'altro nome è quello di Niclas Füllkrug, che il rossonero l'ha vestito fino a pochi mesi fa. Il tedesco, 33 anni, è rientrato al West Ham dopo l'esperienza a Milanello, chiusa con appena un gol in 20 presenze e ora il club inglese lo offre in prestito per liberarsi del suo stipendio, considerato pesante (3,5 milioni netti) per un giocatore che i rossoneri stessi, all'epoca, decisero di non riscattare.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe cercando un centravanti "low budget"e tra i nomi sondati ci sarebbero proprio i due attaccanti in cerca di riscatto.

Per Gattuso, che ha perso i propri riferimenti offensivi e punta a un centravanti esplosivo più che a un classico numero 9, nessuno dei due profili convince del tutto: Füllkrug viene descritto come centravanti puro, mentre per Gimenez, il preferito di Rino, servirà attendere gli sviluppi di mercato.

Una situazione, insomma, che lascia ancora aperti diversi scenari: se da un lato il Milan continua a cercare una via di uscita per Gimenez, dall'altro la Lazio prosegue la propria ricerca tra gli esuberi di mezza Serie A, senza però trovare ancora la soluzione giusta per l'attacco di mister Gattuso.