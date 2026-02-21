Il Milan era vicino ad Ahanor: ecco il retroscena di calciomercato

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato nelle ultime ore un retroscena molto interessante su uno dei migliori talenti under 18 in Serie A. Parliamo di Honest Ahanor, difensore dell'Atalanta classe 2008. Dopo sole sei presenze nello scorso campionato con il Genoa, squadra che lo ha lanciato e cresciuto fin dalle giovanili, è arrivato il salto in estate all'Atalanta, squadra risaputa nel saper crescere i giovani e nel formarli. Con la maglia della 'Dea' è uno dei giocatori più utilizzati: sono 23 le presenze totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. In questi match è arrivato anche un gol.
Retroscena di mercato, in estate il Milan aveva fatto un'offerta per Ahanor ora all'Atalanta: i dettagli
Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il Milan in estate voleva il difensore, ora all'Atalanta, Ahanor. Ecco il retroscena
Prima del passaggio all'Atalanta, come ricorda l'esperto di mercato con un post sul proprio profilo X, il Milan si era interessato al giovane difensore. In estate il club rossonero avrebbe fatto anche un'offerta al Genoa, ma l'Atalanta puntò con forza su Ahanor e convinse il club ligure con un'offerta migliore (16 milioni di euro più 4 di bonus). In vista della prossima sessione di calciomercato, sono diverse le squadre interessate al talento dell'Atalanta. Tra queste potrebbe rifarsi sotto anche il Milan? Lo staremo a vedere nei prossimi mesi.
