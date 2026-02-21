Il Milan era vicino ad Ahanor: ecco il retroscena di calciomercato

Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha rivelato nelle ultime ore un retroscena molto interessante su uno dei migliori talenti under 18 in Serie A. Parliamo di Honest Ahanor, difensore dell'Atalanta classe 2008. Dopo sole sei presenze nello scorso campionato con il Genoa, squadra che lo ha lanciato e cresciuto fin dalle giovanili, è arrivato il salto in estate all'Atalanta, squadra risaputa nel saper crescere i giovani e nel formarli. Con la maglia della 'Dea' è uno dei giocatori più utilizzati: sono 23 le presenze totali tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. In questi match è arrivato anche un gol.