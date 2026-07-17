Il figlio d'arte potrebbe cambiare nuovamente maglia dopo l'esperienza alla Lazio: il Sassuolo di Aquilani punta sul talento offensivo, ma prima serve l'ok dell'Atalanta
Maldini: "Mio figlio Daniel ha qualità fuori dal comune" | VIDEO
Daniel Maldini sembra destinato a cambiare nuovamente casacca. Il figlio d'arte, che a San Siro aveva regalato qualche lampo di classe prima di lasciare il Milan, è ormai a un altro giro di giostra nella sua carriera: dopo il prestito alla Lazio nella scorsa stagione, Maldini è rientrato all'Atalanta, ma la sua permanenza a Bergamo sembra tutt'altro che scontata.
Sul trequartista infatti si sarebbe mosso il Sassuolo di Aquilani, che dopo la ricca cessione di Muharemović al Leeds per circa 40 milioni (con la metà che andrà alla Juventus) ha ora le risorse per rinforzare la rosa e punta con decisione sull'ex rossonero. Un'operazione che avrebbe senso da entrambe le parti: Maldini troverebbe nuovamente continuità e un progetto tecnico che lo rilanci mentre il Sassuolo acquisterebbe qualità e imprevedibilità nella trequarti.
La sua stagione in biancocelesteArrivato nel mercato di gennaio alla Lazio, dopo una prima parte di stagione a Bergamo in penombra (collezionando solo 9 presenze), ha convinto fin da subito mister Sarri: complice la difficoltà offensiva dei biancocelesti, Daniel ha trovato spazio dalla prima partita come centravanti e ha registrato complessivamente 12 presenze in campionato mettendo a segno 2 reti e un assist. Le sue prestazioni però non si sono rivelate abbastanza convincenti per essere riconfermato dalla squadra di Lotito che lo ha lasciato quindi tornare alla base. La sua avventura all'Atalanta però sembra essere giunta al capolinea e una nuova esperienza potrebbe essere ciò di cui ha bisogni per ritrovare la sua forma migliore.
Un altro capitolo, dunque, nella carriera di un giocatore che aveva fatto sognare i tifosi rossoneri e che ora prova a ritrovare continuità lontano da quella maglia che porta nel sangue. Il Sassuolo potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarlo: staremo a vedere se l'operazione troverà davvero la strada per concretizzarsi.
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