Ex Milan – Antonio Donnarumma è il nuovo portiere del Padova | News

L'ex terzo portiere del Milan Antonio Donnarumma è un nuovo calciatore del Padova: il fratello di Gianluigi riparte dalla Serie C

Dopo quattro stagioni con il Milan condite appena da tre presenze e nessuna rete subita, Antonio Donnarumma riparte dalla Serie C. Il fratello maggiore di Gianluigi, nuovo portiere del PSG, vestirà la maglia del Padova. Il classe 1990 ha firmato un contratto annuale e proverà da protagonista ad aiutare la sua nuova squadra a centrare una promozione in Serie B.