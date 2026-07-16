Ex Milan, Allegri si presenta al Napoli e si emoziona: ecco perché

Il Milan continua a muoversi in uscita. Dopo le varie voci che circondano l'ambiente, dal possibile interessamento dell'Aston Villa per Estupinan a quello dell'Udinese per Bondo, un'altra cessione, dal vivaio rossonero, sta per prendere forma: Victor Eletu lascia definitivamente il Milan per trasferirsi al Pescara. Lo riporta Passione Pescara, account di riferimento per le notizie sul club abruzzese.

Il centrocampista classe 2005, cresciuto tra la Primavera e il Milan Futuro, si accaserà in Abruzzo, con il Pescara che avrebbe già preparato per il ragazzo nigeriano un contratto triennale. Il trasferimento sarà a titolo definitivo, ma con una clausola importante inserita dai rossoneri nell'accordo: come per Mattia Liberali al Catanzaro, il Milan si è garantito una percentuale del 50% sulla futura rivendita, tutelando così il proprio investimento e lasciandosi aperta la porta su un talento che, se dovesse esplodere, potrebbe portare nelle casse rossonere una cifra interessante.

Chi è Victor Eletu?

Nato nela Lagos, in Nigeria, Victor Eletu ha iniziato il proprio percorso in rossonero con l'Under 17 nel 2021. Da lì ha scalato le categorie del vivaio fino all Primavera, dove si è messo in luce con prestazioni convincenti e si è guadagnato la promozione al

In questa stagione di Serie D il mediano nigeriano è sceso in campo 28 volte, di cui 25 da titolare e mettendo a referto 2 gol e 3 assist, rivelandosi un elemento fondamentale per la compagine di Oddo.

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Per Eletu il trasferimento a Pescara può rappresentare un'occasione importante: dopo anni tra Primavera e Milan Futuro, gli abruzzesi gli offrono la possibilità di giocare con continuità in un campionato competitivo come la Serie C, ambiente ideale per un centrocampista giovane che ha bisogno di crescere calcando il più possibile i campi del professionismo. Un altro talento lasciato andare invece per il Milan, che perde così uno dei pilastri del Milan Futuro della scorsa stagione: permettere ai ragazzi di compiere un salto di livello è giusto e doveroso, tuttavia la cessione a titolo definitivo, seppur mantenendo una percentuale importante sulla rivendita, è anche simbolo di poca fiducia nei propri prodotti: solo il tempo ci dirà se si sarà rivelata la scelta giusta, per il Milan e per Eletu.