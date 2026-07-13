Dopo Karetsas, si allontana anche Alajbegović. Pedullà: "L'Atalanta prepara il rilancio"

Milan, dopo Karetsas, anche sembra più lontano Alajbegović. Le ultime novità in merito arrivano dal giornalista Alfredo Pedullà
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Continua il mercato del Milan: dopo gli arrivi di Ramos e Gila, i rossoneri potrebbero presto cercare il terzo colpo in entrata che potrebbe essere un trequartista da inserire in rosa. Amorim giocherà con il 3-4-2-1 e serve almeno un altro elemento anche solo a livello numerico. Nelle ultime ore sono stati due i profili più accostati ai rossoneri: Alajbegović del Bayer Leverkusen e Karetsas del Genk. Il secondo ha raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund che sta trattando con il club belga (leggi qui).
Calciomercato Milan: l'Atalanta accelera su Alajbegović, l'aggiornamento di PedullàLe ultime novità sull'ex Salisburgo, invece, arrivano dal giornalista Alfredo Pedullà tramite il suo profilo X: "Alajbegović, ora l’Atalanta può aumentare offerta. E prepara un rilancio. Ha il sì del 2007 e vuole accontentare il Bayer Leverkusen". Il giornalista aggiorna anche sulla posizione delle altre squadre italiane, compresi i rossoneri: "Roma mai davvero in corsa, Milan per ora defilato, il Napoli aveva sondato mesi fa e poi si è fermato. L’Atalanta ritiene che Alajbegović con Sarri possa diventare un top. E alzerà il pressing". Entrambi i profili, in questo momento, sembrano lontani dal Milan, anche se nel mercato tutto potrebbe cambiare in poche ore, lo sappiamo bene.
I numeri stagionali di Alajbegović al Salisburgo su SofascoreQuesti i dati estratti direttamente dal sito Sofascore:
- 28 partite giocate di cui 22 da titolare (1912 minuti in totale sul terreno di gioco).
- 9 gol e 3 assist messi a referto.
- 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita.
- 1.8 (48%) dribbling vinti, 5.1 (55%) duelli vinti e 14.4 palloni persi di media.
Vedremo nelle prossime ore se il Borussia e l'Atalanta chiuderanno per i due talenti. In quel caso il Milan dovrebbe virare su altri profili per regalare ad Amorim un trequartista in grado di chiudere il reparto con Nkunku e Pulisic, che partono sulla carta come i titolari dietro Ramos in attacco.
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