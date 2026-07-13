Dopo Karetsas, si allontana anche Alajbegović. Pedullà: "L'Atalanta prepara il rilancio"

Continua il mercato del Milan: dopo gli arrivi di Ramos e Gila, i rossoneri potrebbero presto cercare il terzo colpo in entrata che potrebbe essere un trequartista da inserire in rosa. Amorim giocherà con il 3-4-2-1 e serve almeno un altro elemento anche solo a livello numerico. Nelle ultime ore sono stati due i profili più accostati ai rossoneri: Alajbegović del Bayer Leverkusen e Karetsas del Genk. Il secondo ha raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund che sta trattando con il club belga (leggi qui).

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Calciomercato Milan: l'Atalanta accelera su Alajbegović, l'aggiornamento di Pedullà

I numeri stagionali di Alajbegović al Salisburgo su Sofascore

28 partite giocate di cui 22 da titolare (1912 minuti in totale sul terreno di gioco).

di cui 22 da titolare (1912 minuti in totale sul terreno di gioco). 9 gol e 3 assist messi a referto.

messi a referto. 49.9 tocchi di media con 3.1 tiri per partita.

con 3.1 tiri per partita. 1.8 (48%) dribbling vinti, 5.1 (55%) duelli vinti e 14.4 palloni persi di media.

Le ultime novità sull'ex Salisburgo, invece, arrivano dal giornalistatramite il suo profilo X: "Alajbegović, ora l’Atalanta può aumentare offerta. E prepara un rilancio. Ha il sì del 2007 e vuole accontentare il Bayer Leverkusen". Il giornalista aggiorna anche sulla posizione delle altre squadre italiane, compresi i rossoneri: "Roma mai davvero in corsa, Milan per ora defilato, il Napoli aveva sondato mesi fa e poi si è fermato. L’Atalanta ritiene che Alajbegović con Sarri possa diventare un top. E alzerà il pressing". Entrambi i profili, in questo momento, sembrano lontani dal Milan, anche se nel mercato tutto potrebbe cambiare in poche ore, lo sappiamo bene.Questi i dati estratti direttamente dal sito

Vedremo nelle prossime ore se il Borussia e l'Atalanta chiuderanno per i due talenti. In quel caso il Milan dovrebbe virare su altri profili per regalare ad Amorim un trequartista in grado di chiudere il reparto con Nkunku e Pulisic, che partono sulla carta come i titolari dietro Ramos in attacco.