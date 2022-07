Di Marzio: “Milan, l’idea è chiudere De Ketelaere all’inizio della settimana prossima”

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla trattativa tra il Milan e il Club Brugge per De Ketelaere

Intervenuto durante 'Calciomercato - L'Originale', Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla trattativa tra il Milan e il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Queste le parole dell'esperto di mercato: "La trattativa potrebbe chiudersi a 35 milioni di euro, bonus compresi. L'idea del Milan è quella di chiudere all'inizio della settimana prossima in modo da programmare le visite mediche e il resto. Vedremo se questo piano ottimistico poi verrà completato, ma è stata una giornata positiva". Milan, le top news di oggi: frenata De Ketelaere, novità cessioni.