Di Marzio: “Chelsea-Maignan, il Milan resta fermo sulle proprie richieste”

La situazione : Maignan ha chiesto al Milan la cessione ai 'Blues' entro la giornata di oggi per poter prendere parte al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America con la squadra di Enzo Maresca . Qualora saltasse tutto, il portiere ha 'minacciato' il Milan di restare un altro anno , fino alla scadenza naturale del suo contratto ( 30 giugno 2026 ) per poi andare via a parametro zero .

Il club di Via Aldo Rossi, dopo aver rifiutato 15 milioni di euro offerti dal Chelsea, ha chiesto di più. Sembra che i londinesi abbiano rilanciato fino a 21, ma a quanto pare ancora non basterebbero per dare il via libera alla partenza di Maignan per l'Inghilterra. Anche perché l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, non vorrebbe rinunciare al suo portiere. Motivo per cui il Diavolo resiste alle sue condizioni. Gli inglesi, ad ogni modo, non mollano e proveranno per il francese fino alla fine.