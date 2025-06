Mercato Milan, aumentata l’offerta del Chelsea per Maignan

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico, con il Chelsea che stringe i tempi per assicurarsi il portiere francese

Il futuro di Mike Maignan al Milan è sempre più in bilico, con il Chelsea che stringe i tempi per assicurarsi il portiere francese. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, notizia poi confermata da Fabrizio Romano e Nicolò Schira, i Blues hanno individuato da tempo il portiere rossonero come obiettivo primario per la difesa della propria porta.