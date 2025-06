Calciomercato Milan, per Maignan al Chelsea oggi è dentro o fuori

Milan e Maignan avevano trovato, a febbraio, l'accordo sul rinnovo per un contratto fino al 30 giugno 2028 (con opzione per un'ulteriore stagione) da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio. Poi, il dietrofront della dirigenza per via di qualche errore di troppo in campo di Maignan fino al totale silenzio del management sulla questione. Maignan e il suo entourage non l'hanno presa bene, i rapporti si sono deteriorati e ora il portiere spinge per poter andare al Chelsea.