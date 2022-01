Di Marzio: “Botman e Renato Sanches investimenti rimandati in estate”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha parlato dei due obiettivi del Milan Renato Sanches e Sven Botman

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato di Renato Sanches e Sven Botman. Queste le sue parole: "Il Milan voleva prendere Botman e Renato Sanches. Botman ha provato a prenderlo per tutto il mercato di gennaio mentre Renato Sanches negli ultimi giorni. Non riuscendo ad arrivare agli obiettivi primari ha preferito lasciare perdere, non prendendo giocatori sui quali non c'era la convinzione assoluta. Ha rimandato questi investimenti al mercato estivo e Botman e Renato Sanches il Milan proverà a prenderli in estate". Milan, le top news di oggi: Castillejo, no alla Samp. Ritardo Kessie.