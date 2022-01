Ceccarini: “Il Milan valuta se anticipare un investimento importante” | News

Niccolò Ceccarini, noto giornalista sportivo, ha espresso il suo pensiero in merito ai possibili movimenti di mercato del Milan

Intervenuto per un editoriale su 'Tuttomercatoweb.com', Niccolò Ceccarini ha parlato delle strategie di mercato del Milan. Secondo il giornalista, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore, complici gli infortuni di Simon Kjaer e Fikayo Tomori. La dirigenza di via Aldo Rossi sta valutando se anticipare un investimento importante per arrivare a profili come Botman e Diallo oppure fare delle operazioni in prestito. Se così fosse, allora il nome caldo è quello di Eric Bailly del Manchester United. In ogni caso - dice Ceccarini -, vista la situazione, il Milan non cederà Gabbia per il momento.