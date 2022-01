Calciomercato, i movimenti delle big – Zapata va via? Roma su Kamara

Non manca molto alla chiusura del calciomercato invernale e le grandi squadre di Serie A continuano a lavorare per rinforzare le proprie rose. L'Atalanta rischia di perdere Duvan Zapata, mentre la Roma è su un centrocampista in scadenza di contratto. Potrete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.