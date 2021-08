Calciomercato Roma – Abraham, al Chelsea 42 milioni di euro più bonus

Tammy Abraham è ormai un nuovo calciatore della Roma. Dalla cessione dell'attaccante inglese, il Chelsea incasserà più di 42 milioni di euro

E' stato spesso accostato al Milan, ma alla fine Tammy Abraham diventerà un nuovo calciatore della Roma. Dopo l'addio di Edin Dzeko, trasferitosi all'Inter, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto ha chiuso una trattativa non semplice con il Chelsea per acquistare l'attaccante inglese. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', ai 'blues' andranno 42 milioni di euro più tre di bonus. Il classe 1997, invece, firmerà un contratto di cinque anni da 4 milioni a stagione. Milan, si cerca la formula adatta per acquistare Florenzi.