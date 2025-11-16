Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Il nome che può solleticare. Gimenez ...'

Pianeta Milan
Pellegatti rivela: “Un nome può solleticare il Milan. Gimenez è sul mercato? Mi dicono …”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' del calciomercato del Milan facendo il punto su Santiago Gimenez e l'attacco del Diavolo
Il giornalista Carlo Pellegatti, nel suo ultimo video su 'YouTube', parla del calciomercato del Milan: "Mi pongo una domanda: ma Gimenez è sul mercato? Il Milan cercherà di venderlo? Un collega mi dice che l'agente Pimenta sta cercando una soluzione in Premier League. Dall'esito di questa eventuale cessione, poi si potrebbero muovere delle pedine in casa Milan. Facile pensare che il Milan possa prendere un centravanti d'area di rigore".

Pellegatti poi ripete ancora la lista dei nomi per l'attacco dicendo no a tutti. Poi continua: "C'è un nome che potrebbe solleticare l'interesse del Milan ovvero il giovane Meité del Rennes. E' del 2007, potrebbe costare 8/10 milioni di euro. Io vorrei una soluzione più sicura. Si può comunque tentare. Adesso dobbiamo capire se Gimenez è sul mercato o no".

Vedremo quali saranno i piani del Milan in vista di gennaio e se davvero il club deciderà di lasciare partire Gimenez dopo un solo anno in rossonero.

