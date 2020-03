Calciomercato Napoli – Nel mirino Moron del Betis Siviglia: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI – Si preannuncia calda l’estate del Napoli, alle prese con una situazione molto precaria in attacco. Sono molti i giocatori che potrebbero cambiare aria, per questo motivo la società sta già cercando profili da inserire in rosa. Secondo quanto riferisce ‘Estadio Deportivo’ la squadra di Gennaro Gattuso sarebbe molto interessata a Loren Moron, attaccante che sta facendo bene con la maglia del Betis Siviglia. Il Napoli sarebbe pronto a sborsare una cifra molto importante per lo spagnolo, pari a 40 milioni di euro di parte fissa più 20 milioni di bonus difficilmente raggiungibili. Intanto Mino Raiola vorrebbe piazzare Gianluigi Donnarumma altrove: ecco dove, continua a leggere >>>

