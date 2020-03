Calciomercato Milan – Raiola offre Donnarumma al Barcellona: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Don Balón‘, in Spagna, l’agente Mino Raiola avrebbe offerto Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere del Milan, classe 1999, al Barcellona del Presidente Josep Maria Bartomeu. Il quale, adesso, starebbe seriamente pensando di mandare in porto l’affare.

Potrebbe, infatti, lasciare la Catalogna il portiere tedesco Marc-André ter Stegen, per il quale si ascolteranno le eventuali offerte per via delle frizioni che l’estremo difensore ex Borussia Mönchengladbach ha avuto, nel recente periodo, con la stella del Barça, la ‘Pulce‘ argentina Lionel Messi.

Su ter Stegen c’è l’interesse di Chelsea, Manchester City, Manchester United e PSG; contemporaneamente, al ‘Camp Nou‘, dovrebbe arrivare o il favorito Donnarumma, che, secondo ‘Don Balon‘ non potrà essere trattenuto dal Milan ed è valutato 60 milioni di euro, oppure uno tra Unai Simón (Athletic Bilbao), André Onana (Ajax) e Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

‘Don Balón‘ ha sottolineato anche che il legame di Donnarumma con il Milan termina il 30 giugno 2021 e non avrebbe assolutamente intenzione di rinnovarlo. Il giovane portiere, infatti, si sarebbe stancato delle promesse e dei fallimenti in un progetto che sta peggiorando ogni stagione. Avrebbe deciso di andarsene e tentare la fortuna in un posto in cui gareggerebbe per i titoli e giocherebbe in Champions League.

Sul fronte mercato in entrata, invece, il Milan sembra aver puntato un talento sudamericano che milita già in Europa: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android