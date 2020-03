Calciomercato Napoli – Da Milik a Lozano: quanti big a rischio cessione

CALCIOMERCATO NAPOLI – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, a partire dal prossimo giugno il Napoli avrà molte grane in attacco, tra giocatori in scadenza di contratto e altri che non rientrano più nel progetto tecnico. Gli unici sicuri del posto saranno Andrea Petagna, acquistato a gennaio ma lasciato in prestito alla Spal, e Dries Mertens, per il quale le negoziazioni sul rinnovo procedono spedite verso la fumata bianca. Per tutti gli altri regna l’incertezza, a partire da José Maria Callejon, uno dei punti fermi del Napoli di questi anni, ma che ha ricevuto una proposta molto importante dal Valencia. Pochi dubbi sugli addii di Amin Younes e Fernando Llorente, non considerati da Gennaro Gattuso.

Discorso a parte per Arkadiusz Milik e Hirving Lozano. Il primo ha rifiutato la proposta di rinnovo qualche mese fa e il suo contratto scade il prossimo anno. Possibile che il Napoli possa pensare di fare cassa a giugno per evitare di perderlo a parametro zero. Il messicano, invece, piace all'Atletico Madrid e, considerando la tribuna in Champions League, appare chiaro che per lui ci sia poco spazio.

