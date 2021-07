Calciomercato Milan – Ziyech, appuntamento a metà agosto con il Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan incontrerà il Chelsea a metà agosto per discutere del futuro di Hakim Ziyech

Enrico Ianuario

Un Milan scatenato sul mercato, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Dopo aver coperto subito il buco lasciato scoperto da Donnarumma con l'arrivo di Maignan, il Diavolo ha pensato bene di chiudere il prima possibile le pratiche per Tomori e Tonali, riscattandoli da Chelsea e Brescia. Oltre a questi si è anche assicurato un grande attaccante come Olivier Giroud e due giovani talenti come Ballo-Touré e Brahim Diaz, quest'ultimo tornato dalle parti di Milanello dopo aver disputato la scorsa stagione agli ordini di mister Pioli. Se c'è ancora un grande desiderio da realizzare, è sicuramente quello di regalare al tecnico di Parma un nuovo trequartista. L'addio di Calhanoglu, passato ai rivali cittadini dell'Inter, non può essere solamente rimpiazzato dal ritorno del talento ex Real Madrid. Ecco, dunque, che il Milan si prepara a mettere in sacco anche l'obiettivo principale di questa sessione di mercato: Hakim Ziyech.

Stando a quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', il candidato numero uno per rinforzare la trequarti rossonera è proprio il calciatore marocchino con passaporto olandese. Attualmente in forza al Chelsea, l'ex Ajax andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto avanzato del Milan. Trequartista di ruolo, all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di esterno destro: anche in questo caso la duttilità non è passata inosservata a Paolo Maldini, sempre molto attento a questi tipi di giocatori.

Il prezzo per Ziyech è sicuramente notevole, in quanto è stato pagato dai 'blues' ben 40 milioni di euro più 4 di bonus. A questo proposito, la dirigenza di via Aldo Rossi vorrebbe fare un'operazione simile a quella fatta per Brahim Diaz. L'ex capitano e Massara riprenderanno i contatti con la squadra londinese a metà agosto e potrebbero offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club di Abramovic, con cifre superiori ai 25 milioni di euro. Difficile? Assolutamente si, ma l'ottimo rapporto che vige tra il Milan e il Chelsea potrebbe far cambiare le carte in tavola. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.