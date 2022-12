Calciomercato Milan – Chiede un ingaggio sostenibile: colpo in arrivo?

Tra poco più di dieci giorni aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato. Il Milan sarà protagonista di questo mese di trattative, in entrata e in uscita? Lo vedremo. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono sempre attenti alle occasioni che il mercato propone. Basti vedere come siano pronti ad anticipare l'arrivo di Marco Sportiello in rossonero qualora le condizioni fisiche di Mike Maignan richiedesse un'accelerata di questa operazione. Ma è in estate che cambierà molto. Soprattutto sulla trequarti.