Calciomercato Milan, Walker verso il riscatto: pochi mesi e già leader

Carisma, status e carriera: è già un punto di riferimento

Quindi, al di là dei possibili cambi nel management societario (arriverà un direttore sportivo) e in panchina (Sérgio Conceição lascerà il posto a un altro allenatore), nel Milan del futuro ci sarà spazio per Walker. E non soltanto per quello che sta dando in campo. Il quotidiano sportivo nazionale, infatti, ha evidenziato come sia diventato immediatamente leader nello spogliatoio rossonero per carisma, status e carriera.