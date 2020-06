PM – Calciomercato Milan: vice Theo Hernández, spunta Panzo

di Louis Girardi

CALCIOMERCATO MILAN – Spunta un nome nuovo per la difesa del Milan della stagione 2020-2021, quello targato Ralf Rangnick.

Con la permanenza, sicura, a Milano del ‘treno’ francese Theo Hernández e l’uscita, quasi certa, dell’uruguaiano Diego Laxalt, il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di difensori promettenti da inserire in rosa. Possibilmente sulla fascia sinistra.

Dopo aver segnalato e fatto acquistare al Milan il francese Pierre Kalulu, sul versante destro, il responsabile dell’area scout del club rossonero, Geoffrey Moncada, ha segnalato alla dirigenza rossonera un altro giovanissimo.

Si tratta di Jonathan Panzo, classe 2000, di nazionalità inglese e di proprietà del Monaco: cresciuto nelle giovanili del Chelsea e sotto contratto con la squadra del Principato dal 2018, Panzo ha disputato l’ultima stagione in Belgio, nella fila del Cercle Bruges.

Panzo è un calciatore molto duttile: può giocare tanto da difensore centrale quanto da terzino sinistro. L’ideale per far rifiatare, di tanto in tanto, Theo Hernández e per rimpolpare anche il pacchetto dei centrali accanto a capitan Alessio Romagnoli. LEGGI QUI LE ULTIME DI MERCATO, CLAMOROSE, DALL’INGHILTERRA SU ROMAGNOLI >>>