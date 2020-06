Theo Hernández: “Milan, qui sono felice. Ho deciso di rimanere”

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti i maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina, ovvero ‘La Gazzetta dello Sport‘, il ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport‘ hanno concesso ampio risalto all’intervista rilasciata ieri da Theo Hernández ai microfoni di ‘Onda Cero‘, in Spagna.

Theo Hernández, che tornerà a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli per Lecce-Milan di lunedì sera, allo stadio ‘Via del Mare‘, dopo aver saltato Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium di Torino, a causa di una squalifica, ha esordito parlando della sua stagione.

“Dopo quella fatta all’Alavés, questa è la mia miglior annata in assoluto. Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini, ma non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o come l’Atlético Madrid dove sono cresciuto. Neanche alla Real Sociedad ho fatto così bene”.

Parole di gratitudine che Theo Hernández ha successivamente reiterato così: “Voglio dire grazie al Milan perché mi ha dato fiducia, Paolo Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice. Io sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho quattro anni di contratto rimanenti e qui sono felice per davvero”.

Il terzino sinistro francese, classe 1997, è corteggiato da tanti top club europei, tra questi, soprattutto, il PSG ed il Real Madrid che, appena un anno fa, lo aveva ‘scaricato’ al Milan cedendolo a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Cifra che, guardando oggi il rendimento del numero 19 (in gol già 6 volte tra Serie A e Coppa Italia), sembra davvero misera …

“Io adesso penso al Milan perché sono totalmente felice di essere qui. Poi devo continuare così, quindi in seguito un giorno si vedrà cosa potrà succedere. Ma oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan, mi piacerebbe anche giocare con la Francia“, ha sottolineato, a tal proposito, Theo Hernández.

La chiusura, però, il calciatore transalpino ha voluto dedicarla a Zlatan Ibrahimovic: "E' un compagno fantastico, molto positivo. Ibra è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo".