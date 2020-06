Theo Hernandez: “Dopo quella all’Alaves, questa è la mia miglior annata”

MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Onda Cero‘, ha parlato della sua grande stagione che sta disputando con la maglia rossonera, la prima in Italia.

"Dopo quella fatta all'Alavés, questa è la mia miglior annata in assoluto – sottolinea Theo Hernandez -. Devo dire grazie al Milan e a Paolo Maldini, ma non è mai facile far bene al Real Madrid e altrettanto emergere o prendere il posto in club così, o come l'Atlético Madrid dove sono cresciuto. Neanche alla Real Sociedad ho fatto così bene".