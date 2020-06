Theo Hernandez: “Solo il Milan in testa. Futuro? Ecco i miei obiettivi”

NEWS MILAN – L’intervista esclusiva a Sky Sport 24 rilasciata da Theo Hernandez. Il terzino sinistro spagnolo è stato tra i migliori della stagione, la sua assenza (per squalifica) nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus si è fatta sentire. Il suo apporto, soprattutto in zona offensiva, è essenziale per i rossoneri. Queste le sue parole sugli obiettivi alla ripresa della Serie A e non solo.

“Sono venuto qui per restare al Milan, sto facendo una grande stagione. Nella mia testa c’è solo il Milan, i tifosi mi vogliono bene e questa è la cosa importante. Molto felice di essere al Milan, ringrazio i miei compagni e Maldini. Voglio continuare a dare il meglio di me. Non sarà facile giocare bene nei 90 minuti, ci mancherà il suppporto dei nostri tifosi”.”.

Sui prossimi impegni in campionato: “Mancano ancora 12 partite, dovremo dare il massimo per l’Europa League o la Champions, non si sa mai. La prima partita sarà lunedì (Lecce-Milan, ndr) e dovremo dare tutto”.

Sul lockdown: “Noi vorremmo giocare sempre, ma non si poteva. Abbiamo lavorato giorno dopo giorno a casa, ora siamo pronti. Vogliamo arrivare più in alto possibie”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra ci ha dato molto, adesso che è infortnato ci manca un leader in squadra, è uno che da tutto. Speriamo rientri presto e ci possa aiutare”.

