VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha prelevato, per soli 480mila euro, dalle giovanili dell’Olympique Lione il difensore francese Pierre Kalulu, classe 2000, che era in scadenza di contratto con il club in cui è cresciuto: vediamo Kalulu in azione in queste immagini video pubblicate dal giocatore sul suo account ufficiale di ‘Instagram‘.

