Calciomercato Milan – Il Liverpool offre Keïta per Romagnoli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web inglese ‘The Boot Room‘, il Liverpool vuole affiancare all’olandese Virgil van Dijk un centrale di difesa di alto livello.

Uno degli obiettivi dei ‘Reds‘ di Jürgen Klopp sarebbe stato individuato in Alessio Romagnoli, classe 1995, difensore centrale e capitano del Milan che, di recente, era stato accostato anche ai ‘cugini’ dell’Everton, allenati da Carlo Ancelotti.

Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan il 30 giugno 2022, è ritenuto incedibile dalla società rossonera ma il Liverpool avrebbe una carta che potrebbe, perché no, far capitolare le resistenze dei rossoneri.

I ‘Reds‘, infatti, sembrerebbero disponibili ad inserire nell’operazione il cartellino di Naby Keïta, classe 1995, centrocampista guineano ex RB Salisburgo e RB Lipsia, scoperto e lanciato da Ralf Rangnick, futuro tecnico rossonero.

Per Keïta, si domanda ‘tbrfootball.com‘, il Milan potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Romagnoli alla compagine inglese? I giocatori, Romagnoli e Keïta, verrebbero scambiati alla pari e valutati più di 40 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>