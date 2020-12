Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: tutti i candidati all’estero | News

Calciomercato Milan, quanti nomi per sostituire Ibrahimovic!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, si sa, per caratteristiche umane e tecniche, è praticamente insostituibile. Il Milan, però, dovrà fare nuovamente a meno dell’attaccante svedese per altre tre settimane per via di un infortunio al polpaccio.

E, giocoforza, ora il club di Via Aldo Rossi dovrà intervenire, nel calciomercato di gennaio, per acquistare un suo vice. Un’ipotesi, questa, che era stata respinta in estate e che ora si rende necessaria. In Italia, piacciono Gianluca Scamacca (Sassuolo, in prestito al Genoa), poi Arkadiusz Milik (Napoli) e M’Bala Nzola (Spezia).

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, ha rivelato l’esistenza di altre piste per il vice Ibrahimovic, tutte all’estero. Si tratta di nomi del calibro di Luka Jović (Real Madrid), Odsonne Edouard (Celtic), Myron Boadu (AZ Alkmaar) e Donyell Malen (PSV Eindhoven).

Quest’ultimo, però, è un po’ più caro per cartellino, così come quel Memphis Depay (Olympique Lione), che, seppur cedibile per soli 5 milioni, prende tanto di ingaggio. Calciomercato Milan, duello con la Juventus per il bomber del futuro >>>