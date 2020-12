Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Depay via a gennaio per 5 milioni” | News

Calciomercato Milan, opportunità Depay?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay, classe 1994, fortissimo attaccante olandese di proprietà dell’Olympique Lione, può andare via, nel mercato di gennaio, per soli 5 milioni di euro.

Lo ha riferito l’edizione odierna del popolare quotidiano sportivo transalpino ‘L’Équipe‘. Questo perché, come noto, Depay andrà in scadenza di contratto con l’OL il prossimo 30 giugno 2021 e non ha intenzione di prolungarlo.

Ecco, dunque, che il club presieduto da Jean-Michel Aulas, nel calciomercato di gennaio, venderebbe Depay ad un prezzo bassissimo. Con il Milan che, a questo punto, potrebbe anche tornare a farci un pensierino …

Depay, negli scorsi mesi, è stato accostato, oltre che al club di Via Aldo Rossi, anche a Barcellona e Roma.