Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Maldini ha contattato Depay / News

Ultime Notizie Mercato Milan: Maldini, contatto con Depay

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Un inizio di stagione da sogno per il Milan. Dopo sette giornate, i rossoneri sono primi in classifica e ovviamente sperano di restare più in alto possibile per riuscire a conquistare la qualificazione in Champions League. Per riuscirci, Paolo Maldini ha intenzione di rinforzare la squadra a gennaio, con la speranza che si arrivi al mercato ancora in alto. Così, si potrebbe anche fare un piccolo sforzo, regalando a Stefano Pioli e ai tifosi una sorpresa.

Si tratterebbe di Memphis Depay, attaccante olandese in grado di fare sia la prima che la seconda punta, oltre che l’esterno. Classe 1994, ha il contratto col Lione in scadenza nel 2021 e dunque a gennaio dovrebbe andar via, anche se il club francese non ha intenzione di fare sconti. Il prezzo è ancora sui 45 milioni. Ecco perché, a prescindere dal tentativo di prenderlo a gennaio, se le pretese non calassero, il Milan potrebbe pensarci a zero.

Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, addirittura Maldini avrebbe contattato personalmente Depay per dirgli di non accordarsi con altri club. Il Milan vuole fare sul serio e se non riuscirà a prenderlo a gennaio, allora vuole anticipare tutti a costo zero. Lo segue con attenzione la Juventus, ma soprattutto il Barcellona, che sembrava a un passo già nell’ultima sessione.

