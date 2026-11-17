Il Milan prepara il colpo in attacco per gennaio: valutati 60 milioni sia Endrick del Real Madrid sia Nicolò Tresoldi del Bruges. Il parere di Massimo Orlando
Calciomercato, Tresoldi obiettivo del Milan: giocherà con l'Italia o con la Germania? La situazione
Il Milan si prepara a intervenire con decisione per rinforzare il proprio attacco nella sessione invernale di calciomercato, che aprirà i battenti il prossimo 28 dicembre 2026. Sono due, in particolare, i nomi accostati in questo periodo ai rossoneri con una certa insistenza: si tratta di Nicolò Tresoldi, classe 2004, centravanti italo-tedesco in forza al Bruges, e di Endrick, classe 2006, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid.
Endrick e Nicolò Tresoldi: due momenti agli antipodiI due giocatori vivono una fase della loro carriera completamente opposta, come fotografato dai numeri raccolti finora nella stagione 2026-2027:
- Endrick (Real Madrid): con appena 141 minuti giocati in 7 partite totali tra Liga e Champions League — dove vanta però un gol e un assist nel match di ottobre allo stadio 'Olimpico' contro la Roma — può partire a gennaio alla ricerca di un posto al sole. Il brasiliano cerca una squadra che gli garantisca minuti, continuità e centralità nel progetto tecnico, condizioni che non riesce a soddisfare con i 'Blancos' di José Mourinho.
- Nicolò Tresoldi (Bruges): è un punto fisso dei nerazzurri di Ivan Leko. In 1.313 minuti di gioco su 17 partite complessive, il centravanti nato a Cagliari ma esploso a Hannover e affermatosi in Belgio ha realizzato già 14 gol, con due triplette — una in Champions League all'Inter e una in campionato al Sint-Truiden — come fiore all'occhiello di un avvio di annata fantasmagorico.
La valutazione da 60 milioni e le scelte di Amorim e KröscheIl Milan, ora, sta valutando su chi investire nel calciomercato di riparazione: entrambi i club, secondo le indiscrezioni, hanno già fissato il prezzo del cartellino dei due attaccanti a 60 milioni di euro.
Spetterà al tecnico Rúben Amorim, di concerto con Markus Krösche — pronto ad entrare nel club come nuovo 'Head of Football' — decidere su quale profilo rivolgere le proprie attenzioni e, pertanto, convogliare le risorse economiche che metterà a disposizione il proprietario Gerry Cardinale.
Il parere di Massimo Orlando: «Meglio Endrick di Tresoldi»Sul dualismo Tresoldi-Endrick è intervenuto, nelle ultime ore, Massimo Orlando — ex fantasista in Serie A di Fiorentina, Juventus, Milan e Udinese — ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TuttoMercatoWeb':
«Ho visto tante volte Tresoldi e non mi fa impazzire, non credo valga 60 milioni e li investirei su Endrick. Il Milan comunque farà due operazioni di peso. Se trova equilibrio a centrocampo e due difensori più forti degli attuali, il Milan diventa pericoloso. Investirei più dietro che avanti al momento».
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