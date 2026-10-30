Erede Modric: il Milan ha scelto tre profili internazionali per la mediana

Il Milan resta sempre attento alle possibili occasioni di calciomercato sia per gennaio sia per la prossima estate. Con il futuro di Luka Modrić tutto da scrivere, la dirigenza rossonera potrebbe già pensare alla mediana del domani. Quali nomi si sono fatti fino a questo momento e quali sono le possibilità di vederli in rossonero e i possibili costi?

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I profili di Adem Zorgane e Darryl Bakola nei radar rossoneri

Uno dei nomi più accostati al Diavolo in questi ultimi giorni è quello di Alex Scott del Bournemouth. Il classe 2003 può giocare sia come mediano davanti alla difesa sia come mezzala più offensiva, con la possibilità di essere schierato anche sulla trequarti rossonera. Sarebbe il mediano duttile e dinamico perfetto da inserire al fianco di. I problemi sono due: il costo (si parla di una richiesta da 100 milioni di euro) e la concorrenza feroce dei club di Premier League. Un colpo che sarebbe importante per il Diavolo, ma sicuramente estremamente complesso.Un altro nome per la mediana del Milan è quello di, algerino dell’Union Saint-Gilloise, che abbina fisicità a buone qualità tecniche. Può giocare sia come mediano davanti alla difesa sia come mezzala di inserimento. Adem Zorgane è un classe 2000 con un valore decisamente inferiore a quello di Scott: secondo il sitovale 12 milioni di euro. Potrebbe essere un affare molto più semplice per il Milan.

Ultimo nome più per il futuro che per gennaio: parliamo di Darryl Bakola, mediano del Sassuolo. Classe 2007, è un giocatore molto dinamico che potrebbe essere inserito nella rosa rossonera anche come possibile alternativa di Musah, che al momento non ha grandi cambi alle sue spalle. In estate potrebbe costare ben oltre i 30 milioni di euro, in base anche alle sue prestazioni.

Ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus, ma potrebbe essere l'operazione di mezzo tra il sogno Scott e l'alternativa a costo minore Zorgane.