Calciomercato Milan – Anche il Tottenham pensa a Veretout | News

Il Milan è al lavoro sul mercato anche per rinforzare il reparto di centrocampo. Dopo l'addio di Franck Kessie, il quale è diventato un nuovo calciatore del Barcellona, i rossoneri hanno sondato parecchie piste. Da Renato Sanches a Douglas Luiz, passando anche per Ndombele. Un nome che è tornato nuovamente nei pensieri della dirigenza rossonera è quello di Jordan Veretout, calciatore in uscita dalla Roma.