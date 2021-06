Calciomercato Milan – Tonali, siamo ai dettagli con il Brescia: le ultime

Sandro Tonali diventerà nuovamente un calciatore del Milan nel corso di questa settimana. La trattativa col Brescia è ai dettagli

Carmelo Barillà

E' sempre più vicino il ritorno di Sandro Tonali al Milan. Il centrocampista del Brescia dovrebbe vestire nuovamente la maglia rossonera entro la fine di questa settimana. Qualche difficoltà di ambientamento, il peso del salto dalle Rondinelle al Diavolo, ma la società meneghina ha continuato a credere nelle capacità del lodigiano.

La cifra complessiva inizialmente fissata per il riscatto, poi non esercitato dal Milan, era di 35 milioni di euro. I dirigenti rossoneri hanno però chiesto uno sconto sul prezzo di partenza, viste le difficoltà del ragazzo alla prima stagione e la crisi per la pandemia.

La nuova trattativa di calciomercato tra Milan e Brescia per il trasferimento di Tonali in rossonero a titolo definitivo dovrebbe concludersi con il versamento da parte del club di via Aldo Rossi di altri 15 milioni di euro (per un totale di 25, non più 35) e l'inserimento di una contropartita tecnica come il giovane Giacomo Olzer. Lo ha riferito la redazione di 'TuttoMercatoWeb'.

Il Brescia spera di convincere anche il giovane attaccante Lorenzo Colombo a trasferirsi in prestito biennale in Serie B, cosa al momento non facile. La fumata bianca è vicina e potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Ricordiamo che il Milan inizierà il ritiro il prossimo 8 luglio e vorrebbe, per quella data, consegnare a Pioli un altro centrocampista. Intanto emergono novità importanti sul rinnovo di Kessié >>>