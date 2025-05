Calciomercato Milan: Theo Hernandez verso una Big di Serie A? Le ultime notizie

Questo scenario apre nuove prospettive per il mercato estivo, con la Juventus che sembrerebbe intenzionata a rinforzare la corsia mancina con un profilo di caratura internazionale come Hernandez. La presunta volontà del giocatore di cambiare aria e la necessità della Juventus di sfoltire la rosa in quel ruolo potrebbero creare le condizioni per una trattativa nei prossimi mesi. Resta da vedere se la proposta della Juventus soddisferà le richieste del Milan e se la cessione di Cambiaso si concretizzerà nei tempi auspicati dal club bianconero.