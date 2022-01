Calciomercato Milan – Theate, il difensore belga è un nome per l’estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dal Belgio, il Milan sarebbe interessato al difensore Artur Theate per l'estate

Il Milan continua a studiare il colpo da mettere a segno durante questa finestra invernale di mercato, ma pensa anche alla prossima sessione di trasferimenti. Nelle ultime ore vi abbiamo riportato l'indiscrezione in merito ad un interesse dei rossoneri su Arthur Theate. Indiscrezione arrivata dal Belgio che è stata ulteriormente confermata dal portale 'Het Laatste Nieuws'. Il difensore del Bologna piace alla dirigenza di via Aldo Rossi, ma il suo trasferimento a gennaio appare impossibile in quanto ha già vestito due maglie nella stagione in corso, ovvero quella dell'Ostenda e del Bologna, appunto. Per regolamento non è possibile vestirne una terza, dunque si studia il colpaccio in estate considerato anche il futuro di Alessio Romagnoli, tutt'altro che certo di proseguire la sua avventura a Milanello. Un nome nuovo, dunque, circola in casa Milan che si aggiunge ai già noti Gleison Bremer,Maxime Esteve e Mattia Viti.