Calciomercato Milan, spunta Norton-Cuffy del Genoa: è stato offerto ai rossoneri. I dettagli

Brooke Norton-Cuffy del Genoa è stato offerto al Milan: Schira svela il retroscena di mercato. Ecco cifre, dettagli tattici e l'analisi per il 3-4-2-1
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
Con la prossima partenza in prestito di Athekame e la possibile cessione di Estupiñán, il Milan avrà bisogno di un altro esterno a centrocampo per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Ecco l'ultimo nome svelato dal giornalista Nicolò Schira sul social X:
"Il terzino destro del Genoa Brooke Norton-Cuffy (nato nel 2004) è stato offerto al Milan da un intermediario nelle ultime ore. Riflessioni in corso".
Come potrebbe integrarsi il terzino inglese nel 3-4-2-1 di Amorim? Giocherebbe come esterno destro di centrocampo con caratteristiche interessanti per il gioco dell'allenatore portoghese. Ha già esperienza in Serie A e non servirebbe quindi un periodo di ambientamento con il nostro campionato. Poi è un terzino dotato di grande fiato, corsa e fisicità.
L'analisi tattica: come si inserisce Norton-Cuffy nel 3-4-2-1Caratteristiche cruciali visto che con Amorim dovrebbe svolgere la doppia fase spesso e volentieri ed essere determinante sia in attacco che in difesa. È un giocatore ancora futuribile e che potrebbe alzare il suo valore in rossonero: un aspetto da non sottovalutare per le idee di RedBird. Può ancora crescere e in attacco è bravissimo con la progressione palla al piede e nel creare superiorità con il suo dribbling nel breve.
Costo e gerarchie: il punto sulle fasce del MilanCosto? Da capire quanto potrebbe chiedere il Genoa e se l'operazione sia possibile a titolo definitivo o meno: secondo il sito transfermarkt.it Norton-Cuffy vale 15 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di El Ouahdi, altro possibile obiettivo del Milan in entrata.
Al momento le fasce del Milan potrebbero essere divise così:
- Saelemaekers titolare a sinistra
- Chukwueze titolare a destra
Chiaro che servirà almeno un altro rinforzo anche solo a livello numerico, visto che il Milan giocherà anche in Europa League nella stagione che sta per arrivare.
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