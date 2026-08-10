Calciomercato Milan, spunta Norton-Cuffy del Genoa: è stato offerto ai rossoneri. I dettagli

Con la prossima partenza in prestito di Athekame e la possibile cessione di Estupiñán, il Milan avrà bisogno di un altro esterno a centrocampo per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Ecco l'ultimo nome svelato dal giornalista Nicolò Schira sul social X:

"Il terzino destro del Genoa Brooke Norton-Cuffy (nato nel 2004) è stato offerto al Milan da un intermediario nelle ultime ore. Riflessioni in corso".

Come potrebbe integrarsi il terzino inglese nel 3-4-2-1 di Amorim? Giocherebbe come esterno destro di centrocampo con caratteristiche interessanti per il gioco dell'allenatore portoghese. Ha già esperienza in Serie A e non servirebbe quindi un periodo di ambientamento con il nostro campionato. Poi è un terzino dotato di grande fiato, corsa e fisicità.

L'analisi tattica: come si inserisce Norton-Cuffy nel 3-4-2-1

Costo e gerarchie: il punto sulle fasce del Milan

Caratteristiche cruciali visto che con Amorim dovrebbe svolgere la doppia fase spesso e volentieri ed essere determinante sia in attacco che in difesa. È un giocatore ancora futuribile e che potrebbe alzare il suo valore in rossonero: un aspetto da non sottovalutare per le idee di RedBird. Può ancora crescere e in attacco è bravissimo con la progressione palla al piede e nel creare superiorità con il suo dribbling nel breve.Costo? Da capire quanto potrebbe chiedere il Genoa e se l'operazione sia possibile a titolo definitivo o meno: secondo il sito transfermarkt.it, più o meno la stessa valutazione di El Ouahdi , altro possibile obiettivo del Milan in entrata.

Al momento le fasce del Milan potrebbero essere divise così:

Saelemaekers titolare a sinistra

Chukwueze titolare a destra

Chiaro che servirà almeno un altro rinforzo anche solo a livello numerico, visto che il Milan giocherà anche in Europa League nella stagione che sta per arrivare.