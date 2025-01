Calciomercato Milan, spunta anche Disasi! I piani per il difensore

Per l'attacco, come ricorda Calciomercato.com, il primo del Milan resta Santiago Gimenez. Il piano b, nel caso in cui la dirigenza rossonera non dovesse riuscire a convincere il Feyenoord, sarebbe un attaccante in prestito con diritto di riscatto, che possa comunque garantire assist e gol. Il nome sarebbe Joao Felix, assistito da Jorge Mendes che starebbe provando a portarlo da Conceicao al Milan. Il Chelsea non avrebbe aperto ancora al prestito per il fantasista portoghese. Non solo Felix, il Milan potrebbe spingere anche per un altro giocatore dei Blues.