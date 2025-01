Calciomercato Milan, Chi è Goglichidze? Scopriamo il talento dell’Empoli

Il Milan guarda al futuro e tra i nomi emersi per rinforzare la difesa rossonera c’è quello di Saba Goglichidze , giovane prospetto dell’Empoli . Il classe 2004 sta impressionando in Serie A e potrebbe diventare un obiettivo concreto per il calciomercato dei rossoneri. Ma chi è Goglichidze?

La carriera: dalla Georgia all’Italia

Nato il 25 giugno 2004, Saba Goglichidze è un difensore centrale versatile, in grado di adattarsi anche come terzino destro. Con i suoi 194 cm, il georgiano si distingue per la sua fisicità e la presenza aerea. Cresciuto calcisticamente nel Torpedo Kutaisi, club della sua Georgia natale, Goglichidze è approdato in Italia nell’estate del 2023, acquistato dall’Empoli per una cifra di appena 450.000 euro. Da allora, il suo valore di mercato è cresciuto esponenzialmente, raggiungendo oggi circa 8 milioni di euro, secondo Transfermarkt.