Calciomercato Milan – Spal, si lavora per la permanenza di Colombo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la SPAL vorrebbe trattenere Lorenzo Colombo: sul calciatore del Milan c'è anche l'Empoli

Nonostante ciò, la società ferrarese crede nelle qualità del classe 2002. Secondo 'Il Resto del Carlino', la SPAL crede così tanto in Lorenzo Colombo che vorrebbe provare a tenerlo in prestito per un'altra stagione. Non sarà sicuramente una trattativa facile, in quanto sul giocatore ci sono gli occhi dell'Empoli. Il club toscano, infatti, è interessato al giocatore del Milan perché dovrà sostituire il partente Andrea Pinamonti. Milan, le top news di oggi: esclusiva Carobbi, Saelemaekers carica l'ambiente.