Calciomercato Milan – Si valuta la rescissione consensuale per Conti

La storia tra Andrea Conti e il Milan potrebbe terminare con una rescissione consensuale del contratto: ecco quale sarà il futuro del terzino

Un'avventura iniziata male e che sta per finire peggio quella di Andrea Conti al Milan. Arrivato nel club di via Aldo Rossi nell'estate del 2017, l'ex calciatore dell'Atalanta è stato vittima di due gravi infortuni al ginocchio. Poche partite disputate per il terzino con la maglia rossonera, il quale non si è mai reso protagonista a Milano. Nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A - Genoa, Sampdoria e Cagliari su tutti - il quotidiano sportivo 'Tuttosport' riporta che si starebbe valutando l'idea di rescindere consensualmente il contratto di Andrea Conti. Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.