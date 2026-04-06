Calciomercato Milan, manca sempre meno al termine della stagione e i rossoneri devono centrare l'obiettivo di giocare in Champions League la prossima stagione. In caso di qualificazione il Diavolo dovrà cercare di allungare la rosa, ma la dirigenza potrebbe pensare anche al futuro puntando su talenti davvero interessanti, come ha già fatto in futuro. Ecco le ultime novità sul Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, sguardo sempre al futuro: un super talento nel mirino rossonero
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, sguardo sempre al futuro: un super talento nel mirino rossonero
Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera potrebbe essere sempre interessata ai giovani per il futuro. Occhi su un 2010 interessante. Ecco i dettagli
© RIPRODUZIONE RISERVATA