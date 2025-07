Calciomercato Milan, Schira: “Tanti club stranieri per Okafor”

La stagione 2025-26 del Milan inizierà ufficialmente questo lunedì: i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il raduno. In giornata previsto il primo allenamento della squadra aperto al pubblico e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Non tutti i giocatori attuale sotto contratto del Milan fanno parte del nuovo progetto rossonero. Nicolò Schira, esperto di calciomercato, fa il punto su Noah Okafor, attaccante destinato a lasciare il Milan. Ecco il post su X.