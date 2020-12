Calciomercato Milan – Scamacca per giugno. Ma c’è un’insidia … | News

Calciomercato Milan: Diavolo, piace Scamacca

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Scamacca, classe 1999, centravanti di proprietà del Sassuolo ma attualmente in prestito al Genoa, resta nel mirino del Milan. L’età è quella giusta, per i giovani rossoneri del fondo Elliott Management Corporation, così come sono molte le prospettive di crescita.

Scamacca sarebbe il perfetto vice di Zlatan Ibrahimović. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, però, quello del forte centravanti romano sarebbe un profilo più che altro valido per la prossima estate di calciomercato. Anche se, come detto dal direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, prima della gara poi vinta 1-2 sul campo del Sassuolo, la società meneghina si farà trovare pronta per cogliere eventuali occasioni di mercato a gennaio.

Il Sassuolo, proprietario del cartellino di Scamacca, lo valuta 20 milioni di euro. Il Milan medita il colpo di calciomercato ma dovrà stare attento. Questo perché, secondo la ‘rosea‘, la Fiorentina vorrebbe acquistare subito Scamacca per metterlo a disposizione di Cesare Prandelli. Si mormora, in questi giorni, di un possibile scambio di prestiti con l’ex rossonero Patrick Cutrone. Mercato Milan, Thauvin si allontana: Maldini cambia obiettivo >>>