Sassuolo-Milan, Massara: “Gomez? Questione che non ci riguarda”

Sassuolo-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Massara

SASSUOLO-MILAN ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sassuolo-Milan, gara della 13^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Su Papu Gomez: “E’ un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta. E’ una questione che non ci riguarda. Frattura? Non so se sia così netta”.

Cosa ruberesti all’Inter: “Hanno tanti calciatori forti, ma noi siamo contenti dei nostri. Vogliamo finire bene l’anno”.

Sul mercato di gennaio: “Infortunio di Ibra non cambia le nostre idee. Siamo contenti dell’organico che abbiamo. La squadra ha saputo fare bene anche senza Ibra. Non ci saranno grossi cambiamenti rispetto ai nostri obiettivi. Certamente la società si farà trovare pronta e vedremo se ci saranno le giuste soluzioni”.

